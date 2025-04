Stefan Kornelius, langjähriger Ressortleiter der Süddeutschen Zeitung, wird Sprecher der Bundesregierung. Kornelius war seit 1991 bei der SZ, zuerst als Korrespondent in Bonn, während der Präsidentschaft von Bill Clinton in Washington und anschließend als stellvertretender Büroleiter in Berlin. Im Jahr 2000 übernahm Kornelius die Leitung des Ressorts Außenpolitik, seit 2021 war er Ressortleiter Politik. Besonders im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik prägte er die Berichterstattung und den Meinungsjournalismus der SZ. Kornelius, 1965 in Weinheim geboren, besuchte nach dem Abitur die Henri-Nannen-Schule und studierte dann Politik, Geschichte und Staatsrecht in Bonn. 1986 war er Mitbegründer der Fachzeitschrift Medium Magazin.