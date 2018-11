30. November 2018, 02:10 Uhr Regierungsmaschine "Konrad Adenauer" ausgefallen Merkel muss Flug zum G20-Gipfel abbrechen

Bundeskanzlerin Merkel wird den Auftakt des G20-Gipfels in Buenos Aires verpassen.

Der Regierungsflieger "Konrad Adenauer" muss wegen eines Defekts über den Niederlanden umkehren und in Köln landen.

Die Kanzlerin spricht von einer "ernsthaften Störung", die es gegeben habe.

Merkel, Vizekanzler Scholz und ein kleiner Teil der Delegation wollen jetzt an diesem Freitag mit einem Linienflug nach Argentinien gelangen.

Von Robert Roßmann , Köln

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Flug zum G20-Treffen nach Buenos Aires wegen eines Defekts des Regierungsflugzeuges am Donnerstagabend abbrechen müssen. Ungefähr eine Stunde nach dem Start in Berlin wurde die Kanzlerin aus einem Hintergrundgespräch mit Journalisten geholt, um über das Problem informiert zu werden. Zu diesem Zeitpunkt war die "Konrad Adenauer", ein Airbus 340-300, bereits über den Niederlanden. An Bord der Maschine waren unter anderen auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sowie Merkels Mann Joachim Sauer.

Gegen 20.30 Uhr teilte der Kommandant in einer Durchsage mit, dass die Maschine umdrehen müsse. Grund dafür sei "ein technisches Problem", wegen dem einige elektronische Systeme am Flugzeug ausgefallen seien. In diesem Zustand könne man mit der Maschine nicht über den Atlantik fliegen. Man wolle deshalb jetzt nach Köln fliegen, weil dort eine Ersatzmaschine bereit stünde.

Gegen 21 Uhr landete die "Konrad Adenauer" dann in Köln. An der Landebahn stand sicherheitshalber ein halbes Dutzend Feuerwehrfahrzeuge bereit. Da das Flugzeug noch einen großen Teil des Kerosins für den Flug nach Argentinien an Bord hatte, musste es Bremsen und Fahrwerke wegen des erheblichen Gewichts stark beanspruchen. Die Feuerwehr sollte überprüfen, ob es dabei zu einer gefährlichen Überhitzung gekommen ist. Kanzlerin und Vizekanzler saßen noch bis 22.50 Uhr in der defekten Maschine fest.

Da das Ersatzflugzeug dann doch nicht einsatzbereit war - unter anderem stand keine Mannschaft dafür zur Verfügung - wurde die Reise nach Argentinien zunächst abgebrochen. Kanzlerin, Vizekanzler, Delegation und mitreisende Journalisten wurden in ein Hotel in Bonn gebracht.

Merkel sagte in Bonn, der Defekt an dem Flieger sei "eine ernsthafte Störung" gewesen. Glücklicherweise sei eine exzellente Crew mit dem erfahrendsten Kapitän der Flugbereitschaft an Bord gewesen. Zur Art der Störung sagte Merkel jedoch nichts. Angeblich war die gesamte Funkanlage ausgefallen. Regierungssprecher Steffen Seibert, der auch an Bord war, machte keine Angaben zu dem Defekt. Er sagte, zu technischen Details und zur Fehleranalyse müssten sich die Flugbereitschaft und das Verteidigungsministerium äußern.

Merkel und Scholz wollen jetzt an diesem Freitagmorgen - mit einem kleinen Teil der Delegation und ohne Journalisten - zunächst mit einer kleineren Regierungsmaschine nach Madrid und dann von dort aus mit einem Linienflugzeug der Iberia nach Buenos Aires fliegen. Sie werden dort erst am Abend (Ortszeit) eintreffen und damit einen Teil des an diesem Freitag beginnenden G20-Gipfels verpassen. Joachim Sauer wird an dem Treffen gar nicht mehr teilnehmen, er blieb nach dem Zwischenfall in Bonn.

Die Regierungsflugzeuge bereiten immer wieder Probleme - jüngst hatte es bei einer Dienstreise von Finanzminister Olaf Scholz nach Bali erhebliche Verzögerungen gegeben. Auch damals ging es um die "Konrad Adenauer".