18. September 2018, 11:40 Uhr Regierungskritiker Charité: Vergiftung von Pussy-Riot-Aktivist wahrscheinlich

Pjotr Wersilow wird nach seiner Ankunft in einem Ambulanzflug auf dem Flughafen Schönefeld in einem Krankenwagen versorgt.

Pjotr Wersilow ist vergangene Woche in ein Krankenhaus gekommen, weil er sein Seh- und Sprechvermögen verloren hatte.

Mitglieder der russischen Aktivistengruppe Pussy-Riot haben den Verdacht geäußert, dass auf Wersilow ein Giftanschlag verübt wurde.

Welche Substanz Wersilow verabreicht wurde, ist noch unbekannt.

Die Berliner Charité hält eine Vergiftung des Mitglieds der russischen Aktivistengruppe Pussy Riot, Pjotr Wersilow, für wahrscheinlich. Dafür gebe es eine hohe Plausibilität, teilte das Universitätsklinikum auf einer Pressekonferenz mit. Wersilow sei weiterhin in einem Zustand, der einer intensiven medizinischen Betreuung bedürfe. Er befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. "Der kritische Zustand hat sich deutlich gebessert", sagte der behandelnde Arzt Kai-Uwe Eckardt. Er geht davon aus, dass Wersilow wieder vollständig gesund wird.

Welche Substanz dem russischen Aktivisten verabreicht wurde, ist unklar. Sie müsse aber in einer hohen Dosis verabreicht worden sein, sagte Eckardt. Dank schnell eingeleiteter Hilfsmaßnahmen sei Wersilows Zustand zu keinem Zeitpunkt schwerst lebensbedrohlich gewesen. Es gebe "eine unglaubliche Vielzahl an Substanzen, die letztlich zu diesem Bild führen können", sagte Eckardt. Da seit dem Auftreten der Symptome bereits knapp eine Woche vergangen ist, sei die Wahrscheinlichkeit, die Substanz noch nachweisen zu können, "nicht besonders hoch".

Wersilow war vergangene Woche in ein Moskauer Krankenhaus gekommen, nachdem er sein Seh- und Sprechvermögen verloren hatte. Am Wochenende wurde er in die Berliner Klinik verlegt. Der 30-jährige Wersilow ist Mitglied der regierungskritischen russischen Aktivistengruppe Pussy Riot. Mitglieder hatten bereits zuvor den Verdacht geäußert, auf ihn sei ein Giftanschlag verübt worden, um ihn einzuschüchtern oder sogar zu töten.

Wersilow und seine Lebensgefährtin Veronika Nikulschina waren beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft im Juli gemeinsam mit zwei anderen Mitgliedern in Polizeiuniformen auf das Spielfeld gestürmt, um gegen die Unterdrückung Andersdenkender in Russland zu protestieren. Wegen der Aktion saßen sie 15 Tage in Haft. Wersilow ist auch Herausgeber des regierungskritischen Onlinedienstes Mediazona, der sich mit Verstößen gegen die Menschenrechte im russischen Strafvollzug beschäftigt.