Kurz vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag bekräftigt Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag , Israel könne sich auf Deutschlands Solidarität verlassen - „jetzt und in aller Zukunft“. Solidarität bedeute immer auch, betont Scholz, dass Israel in der Lage gehalten werde, sich gegen den Angriff der Hamas zu verteidigen. „Es gibt Lieferungen und es wird auch in Zukunft immer weitere Lieferungen geben“, sagt er über die umstrittenen deutschen Rüstungsexporte .

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) während einer vergangenen Regierungsbefragung (Archivbild). (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte schon vor der Regierungserklärung gefordert, Scholz solle über Waffenlieferungen nach Israel aufklären. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, hatte betont, man wolle auch Außenministerin Annalena Baerbock in der Regierungsbefragung an diesem Mittwoch auf Berichte ansprechen, denen zufolge Waffenexporte an Israel in den vergangenen Monaten nicht genehmigt worden seien. Merz sagte, dass die Union auch eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema beantrage. Diese soll am späten Nachmittag stattfinden.

Die Bundesregierung erklärt seit Wochen, dass sie keinesfalls einen Stopp der Lieferungen von Waffen an Israel beschlossen habe. Seit März wurden laut Statistik kaum Rüstungsgüter geliefert. In Regierungskreisen hieß es, dass die israelische Regierung erst am Donnerstag schriftlich versichert habe, dass von Deutschland gelieferte Waffen nicht völkerrechtswidrig eingesetzt würden.

Während seiner Regierungserklärung erklärt der Bundeskanzler auch seine Bereitschaft zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über einen gerechten Frieden in der Ukraine. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij habe erklärt, es solle eine weitere Friedenskonferenz geben, auch unter Beteiligung des russischen Präsidenten, sagte Scholz. „Deshalb ist es auch richtig, dass, wenn gefragt wird, werden wir auch mit dem russischen Präsidenten sprechen, wir sagen: Ja, auch das ist der Fall.“

Scholz betonte, dabei verfolge man klare Prinzipien: Es werde niemals Entscheidungen geben „über die Köpfe der Ukraine hinweg und niemals ohne Abstimmung mit unseren engsten Partnern“. Zugleich erinnerte der Kanzler daran, dass auch unzählige russische Soldaten jeden Tag „Opfer des imperialistischen Wahns des russischen Präsidenten“ würden. „Auch sie sind Opfer seiner Politik mit dem Ziel, sein Land zu vergrößern. Etwas, was es auf diese Art in Europa nicht wieder geben darf“, ergänzte Scholz.

Auch beim Treffen in Brüssel am Donnerstag und Freitag wird es um Migration, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Krieg im Nahen Osten und die Wettbewerbsfähigkeit der EU gehen. Mit Spannung wird etwa erwartet, ob und wie sich Scholz zu möglichen Abschiebelagern außerhalb der Europäischen Union positioniert.