Der ehemalige irakische Ministerpräsident Nuri al-Maliki steht ungeachtet scharfer Warnungen aus den USA vor einer Rückkehr an die Macht. Das wichtigste Bündnis der schiitischen Parteien im Parlament nominierte den Politiker als Kandidaten für das Amt des Regierungschefs. Maliki wies im Kurznachrichtendienst X Drohungen von Donald Trump zurück und verbat sich eine „eklatante Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten des Irak“. Der US-Präsident hatte dem engen Verbündeten zuvor mit dem Entzug der Unterstützung gedroht. Sollte der von Iran unterstützte Maliki Ministerpräsident werden, werde Washington den wichtigen Ölproduzenten nicht mehr unterstützen. Trump verwies auf „Armut und totales Chaos“ während Malikis Amtszeit zwischen 2006 und 2014.