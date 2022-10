Niedersachsens SPD und Grüne treffen sich am Donnerstagmittag zu Auftaktgesprächen für eine mögliche Regierungsbildung. Das Treffen ist um 12.00 Uhr in Hannover geplant, wie die SPD am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Nach den Gesprächen werden Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg ein Pressestatement abgeben. Die beiden Parteien kommen nach der Landtagswahl auf eine Mehrheit im Parlament - Rot-Grün ist die erklärte Wunschkoalition des SPD-Politikers. Weil regierte bereits in seiner ersten Amtszeit von 2013 bis 2017 mit den Grünen zusammen. Noch besteht die Landesregierung aus einem Bündnis von SPD und CDU.