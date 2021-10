Von Roland Preuß, Berlin

Grüne und FDP steuern auf ein Ampelbündnis mit den Sozialdemokraten zu. Nachdem die Grünen den Liberalen vorgeschlagen hatten, Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung nur noch mit der SPD fortzusetzen, stimmte die FDP diesem Vorgehen am Mittwoch zu, wenn auch mit betont vorsichtigen Worten. Damit sind CDU und CSU bis auf Weiteres nicht mehr an Vorgesprächen zur Bildung einer Regierungsmehrheit in Berlin beteiligt. "Es gibt keine Parallelgespräche", sagte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Schon an diesem Donnerstag soll das erste Dreiertreffen mit den Sozialdemokraten stattfinden.

Sollte es zu einem Ampelbündnis kommen, wäre dies die erste derartige Koalition auf Bundesebene und die erste Allianz zwischen SPD und FDP seit dem Bruch der sozialliberalen Koalition im Jahr 1982. Allerdings könnte der Weg dahin noch holprig werden. FDP-Chef Lindner mühte sich bei seinem Auftritt in der Parteizentrale, die Kurve Richtung Ampelbündnis möglichst gerade erscheinen zu lassen. Eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen bleibe eine "inhaltlich tragfähige Option", sagte er, die Liberalen hätten mit der Union "die größten inhaltlich Überschneidungen".

Allerdings würde derzeit öffentlich "Regierungswille und Geschlossenheit der Unionsparteien diskutiert". Lindner spielte damit auf Durchstechereien aus den vertraulichen Sondierungsgesprächen zwischen Union und FDP als auch zwischen Union und Grünen an. Der FDP-Chef hatte im Wahlkampf seine Vorliebe für ein Bündnis mit der Union betont und eine Ampelkoalition als "theoretische Konstruktion" bezeichnet.

Die Grünen hatten am Mittwochmorgen den ersten Schritt gemacht und der FDP vorgeschlagen, möglichst bald in Dreier-Sondierungsgespräche über ein denkbares Bündnis mit den Sozialdemokraten einzutreten. "Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch nicht gegessen ist", sagte Parteichef Robert Habeck. Die Co-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte, man wünsche sich nun zügig Gespräche, das Land könne sich "keine lange Hängepartie leisten".

Die Entscheidung ist laut Habeck "keine Komplettabsage an Jamaika". Die Union habe sich in den Gesprächen diese Woche bewegt, etwa beim Klimaschutz, es gebe aber weiterhin Unterschiede, Habeck nannte die Gesellschaftspolitik und die Vorstellungen zu Europa. Ein endgültiges Nein zu einer Allianz mit der Union würde die Verhandlungsposition der Grünen schwächen und im Falle eines Scheiterns der Ampelgespräche neue Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis zumindest erschweren. Man wolle jetzt aber "kein künstliches Pokerspiel" betreiben, indem man parallel auch mit der Union spreche, sagte Habeck.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hielt trotz der Botschaften von FDP und Grünen an der Option für eine schwarz-grün-gelbe Regierungsmehrheit fest. "Wir haben signalisiert: Wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit. Aber die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen", sagte er. Der CDU-Vorsitzende hält sich damit zur Verfügung im Falle eines Scheiterns der Ampelsondierungen und muss nun vor allem auf einen Ausstieg der Liberalen hoffen. In den bilateralen Gesprächen diese Woche habe die FDP signalisiert, "dass es in sehr, sehr vielen Punkten Übereinstimmung gibt mit der Union". Laschet kämpft nach den starken Stimmenverlusten der Union um seine Stellung als Parteivorsitzender, ein Jamaika-Bündnis gilt vielen als letzte Möglichkeit, seine Karriere zu retten.

CSU-Chef Markus Söder präsentierte in München indes eine andere Lesart der Vorgänge, auch wenn er ein Jamaika-Bündnis nicht ausschloss. "Der heutige Tag ist eine klare Richtungsentscheidung und dies gilt es anzuerkennen", sagte Söder, die Entscheidung sei eine "De-facto-Absage an Jamaika". Eine Rolle von CDU und CSU als Ersatzmannschaft lehnte er ab: "Man kann sich die Union nicht einfach so warmhalten." Söder verband dies mit Aussagen, die auch als Botschaft an die CDU verstanden werden können: Es gehe nun um "Selbstachtung" und darum, die Entscheidung der Wähler zu respektieren. Der "gesellschaftliche Auftrag" gehe "in Richtung einer Ampel", sagte der CSU-Chef.

Söder klang bei seinem Auftritt zeitweise bereits so, als sei eine Ampel im Bund bereits beschlossene Sache. Er sei "gespannt, wie die Ampel funktioniert", sagte er und stellte eine "konstruktive Opposition" in Aussicht. Auch CDU-Minister rechnen nun offenbar fest mit einer Oppositionsrolle der Union. "Soeben hat der Ampel-Zug den Bahnhof verlassen", schrieb Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf Twitter. Partei-Vize Julia Klöckner forderte in der Rheinischen Post einen umfassenden Erneuerungsprozess der Partei.

Die SPD-Spitze zeigt sich angesichts dieser Entwicklung zurückhaltend und beschränkte sich auf ein knappes Statement des Kanzleraspiranten Olaf Scholz und der Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die Vorgespräche seien konstruktiv gewesen, sagte Scholz. Es werde nun unter anderem über die Modernisierung des Landes und den Klimaschutz gesprochen. "Und morgen geht's dann los."