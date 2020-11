Der im Auftrag der Bundesregierung entstandene Kinder- und Jugendbericht bescheinigt der politischen Bildung in der Schule "in allen Bereichen" Defizite. Laut dem am Mittwoch vorgestellten Bericht wird politische Bildung je nach Bundesland in unterschiedlichem Umfang unterricht, in einigen Bundesländern nach Auffassung der Kommission zudem zu spät begonnen. Der Kommissionsvorsitzende Christian Palentien kritisierte zudem, dass Lehrer im Fach politische Bildung oftmals fachfremd seien. Sie hätten nicht Politik studiert, sondern würden sich die Inhalte selbst anlesen, aneignen und sich beraten lassen, sagte der Bremer Professor. Das ersetze aber nicht ein eigenständiges Studium, sagte Palentien. Der Bericht fordert insgesamt eine Stärkung der politischen Bildung. Demokratiegefährdende Inhalte wie Nationalismus und Rechtsextremismus kämen auch durch soziale Medien früh auf Minderjährige zu.