Wilhelmshaven (dpa/lni) - Mit Investitionen in Klimaschutz und Innovationsförderung möchte die rot-schwarze Landesregierung Niedersachsen für die Herausforderungen der Zukunft rüsten. Um das bereits in den Landtag eingebrachte Klimaschutzgesetz mit Inhalt zu füllen, werde im April ein Bündel konkreter Umweltschutzvorhaben vorgelegt, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in Wilhelmshaven an. Auf einer zweitägigen Klausurtagung dort konzipierte die Regierung auch eine Innovationsstrategie für das Land bis 2030. Geplant sei ein Sonderfonds zur Innovationsförderung, um insbesondere Gründungen von Start-ups und High-Tech-Unternehmen anzuschieben, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).