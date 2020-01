Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Grüne sind seit sechs Jahren Teil der Landesregierung in einem Bündnis mit der CDU. Fraktionschef Mathias Wagner will heute in Wiesbaden erklärten, was die Ökopartei in der Koalition mit den Christdemokraten bislang erreicht hat und welche Projekte die Grünen noch auf der Agenda haben. Die Grünen wurden nach der letzten Landtagswahl erstmals zweitstärkste Kraft in Hessen. Die Koalition mit der CDU ist bei der Neuauflage des Bündnisses am kommenden Samstag ein Jahr im Amt. Die Landesregierung regiert lediglich mit einer Stimme Mehrheit in Hessen.