Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen stellen heute in Wiesbaden ihre Änderungsanträge für den hessischen Haushalt 2020 vor. Die Koalition will damit auch sicherstellen, dass das Online-Meldeportal des Landes gegen Hass und Diskriminierung im Internet bereits Anfang des laufenden Jahres an den Start geht.

Der Haushaltsentwurf von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) wurde vom Kabinett bereits gebilligt und in erster Lesung im hessischen Landtag diskutiert. Im Januar-Plenum (28.-30.1.) sollen voraussichtlich die Einzelpläne der Ressorts vorgestellt werden. Mit einer Verabschiedung des Etats wird in dritter Lesung dann bei der Landtagssitzung im Februar gerechnet.

Der Haushaltsentwurf sieht nach den bisherigen Plänen für das nächste Jahr bereinigte Einnahmen von 28,9 (2019: 27,6) Milliarden Euro vor. Die bereinigten Ausgaben sollen bei 29,2 (2019: 27,4) Milliarden Euro liegen. Neue Stellen sind unter anderem für die Polizei, Justiz und in der Bildung geplant. 100 Millionen Euro alte Schulden sollen zurückgezahlt werden. Nach Einschätzung der Landtagsopposition setzt die Koalition falsche Prioritäten beim Einsatz der Landesmittel sowie den Investitionen und tut zu wenig für die Schuldentilgung.