Schwerin (dpa) - Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns erinnert am 9. November mit einer Festveranstaltung in Dassow (Nordwestmecklenburg) an die Grenzöffnung vor 30 Jahren und lädt dazu auch Bürger ein. "Wir erwarten Gäste aus dem Landtag, Verbänden und anderen Organisationen im Land. Es ist mir wichtig, dass auch interessierte Bürgerinnen und Bürger am Festakt teilnehmen können, die vielleicht ganz eigene Erinnerungen an den 9. November 1989 mitbringen", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin.

Laut Staatskanzlei stehen dafür etwa 100 Plätze in der Sporthalle der Kleinstadt zwischen Wismar und Lübeck zur Verfügung. Für die Teilnahme sei eine Anmeldung auf der Internetseite 130.staatskanzlei-mv.de erforderlich.

Die Festveranstaltung mit insgesamt etwa 300 Teilnehmern ist Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum. Nach dem etwa zweistündigen Akt in der Dornbuschhalle trifft sich Schwesig in der Nähe des früheren Grenzübergangs Schlutup bei Lübeck mit ihrem schleswig-holsteinischen Amtskollegen Daniel Günther (CDU), um an das historische Ereignis zu erinnern. Schlutup war im Herbst 1989 der nördlichste Grenzübergang, über den DDR-Bürger nach der überraschenden Grenzöffnung in den Westen strömten.

Bereits am 16. Oktober hatte der Landtag mit einer Festveranstaltung in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) an die Friedliche Revolution von 1989 erinnert, die den Weg zu Mauerfall und deutscher Einheit ebnete. Zudem wurde in Städten des Landes unter anderem mit Gottesdiensten an die ersten Protestaktionen gegen die SED-Diktatur erinnert.