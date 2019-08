Stuttgart (dpa/lsw) - Der Verein Mehr Demokratie fordert eine Überarbeitung des Volksabstimmungsgesetzes in Baden-Württemberg. Der Landesvorsitzende Edgar Wunder sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart, viele Regelungen seien unausgegoren, unnötig bürokratisch und wenig anwendungsfreundlich für die Bürger. In dem Gesetz, das der Landtag mit einfacher Mehrheit ändern könnte, sind Details für die Durchführung von Volksbegehren und Volksabstimmungen in Baden-Württemberg geregelt.