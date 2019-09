Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht die guten Umfragewerte für sich und die Grünen als Bestätigung für seine Entscheidung, zur Landtagswahl 2021 noch einmal anzutreten. "Ich habe ja lange in dieser Frage mit mir gerungen, und wenn ein Großteil der Bevölkerung das befürwortet, dann habe ich ja offenkundig die richtige Entscheidung gefällt", teilte er am Donnerstag mit. "Aber wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn er fliegt", erklärte er. "Wir sind da, um zu arbeiten und die Probleme zu lösen und nicht, sich in Umfragen zu sonnen." Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap für den SWR und die "Stuttgarter Zeitung" hat ergeben, dass die Grünen auf einen Rekordwert von 38 Prozent kämen, wenn jetzt Landtagswahl wäre.