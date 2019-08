Eisenmann: Grün-Schwarz wird am Landesetat nicht zerbrechen

Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz der schwierigen Verhandlungen über den Doppeletat des Landes sieht CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann die grün-schwarze Regierung nicht vor dem Bruch. "Wir haben einen Haushalt vor uns, der angesichts veränderter Steuereinnahmen mit Sicherheit ein Kraftakt wird - keine Frage" sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Aber: "Die Regierung ist stabiler, als man uns immer einreden will. Und auch beim Ringen um den Haushalt wird sie nicht zerbrechen." Eisenmann will 2021 Ministerpräsidentin und damit Nachfolgerin von Winfried Kretschmann (Grüne) werden.