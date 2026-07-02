Vor allem Familien mit kleinen und mittleren Einkommen sollen durch die Reformen entlastet werden. Familien, die insgesamt über circa 60 000 Euro Jahreseinkommen verfügen, sollen jährlich 600 Euro Netto mehr übrig haben. Um das zu finanzieren, soll die Reichensteuer erhöht werden, die jene betrifft, die mehr als 250 000 Euro im Jahr verdienen.

Außerdem will die Koalition auch ins Arbeitsleben eingreifen: Bald darf man sich nicht mehr telefonisch krankschreiben lassen. Zudem dürfen Unternehmen schon ab dem ersten Krankheitstag eine offizielle Krankschreibung einfordern. Bisher war das erst ab dem dritten Tag möglich.

Und: Künftig sollen Unternehmen länger und öfter Arbeitsverträge befristen dürfen – auch ohne Grund. Solche sachgrundlosen Befristungen sollen dann innerhalb von vier Jahren sechs Mal möglich sein. Das ist doppelt so oft und doppelt so lange wie bisher.

Henrike Roßbach, Leiterin des Berliner SZ-Büros, ordnet in dieser Folge von „Auf den Punkt“ die Beschlüsse der Koalitionsspitzen ein.

Weitere Nachrichten: Vor Hitzewelle schon 800 Hitzetote in Deutschland; Benko jetzt rechtskräftig verurteilt; 18 Menschen in Kiew getötet durch russische Angriffe.

Zum Weiterlesen und -hören:

Die Beschlüsse der Koalition im Check – das lesen Sie hier.

Wer darf sich zu den Gewinnern in der Koalition zählen – eine Analyse.

Einen Meinungsbeitrag von Henrike Roßbach zu den Koalitionsbeschlüssen lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Laura Terberl, Luis Münch

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

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