Madrid (dpa) - Nachdem die Regierungsbildung in Spanien wohl erneut gescheitert ist, hat der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánchez zu einer erneuten Parlamentswahl aufgerufen. Es wäre die vierten Wahl seit 2015. Sánchez sagte am Abend im Fernsehen: "Es gibt keine Mehrheit im Parlament, die die Bildung einer Regierung erlaubt, also ist das Land nochmals zu einer Wiederholung der Wahl am 10. November aufgerufen." Zuvor hatte König Felipe VI. entschieden, dass er wegen der fehlenden Mehrheiten weder Sánchez noch einem anderen Politiker einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen werde.