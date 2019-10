Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern bekommt einen Antisemitismus-Beauftragten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und die für Religionsfragen zuständige Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) wollen die Personalentscheidung heute nach der Kabinettssitzung in Schwerin bekanntgeben. Bereits im Vorfeld der Benennung hatte es Kritik daran gegeben, dass die Funktion ehrenamtlich ausgeführt werden soll.

Nach Angaben Hoffmeisters hat sich das Modell des Ehrenamtes in dieser Funktion in anderen Bundesländern aber bereits bewährt. Erst 1994 waren in Schwerin und Rostock nach dem Holocaust wieder jüdische Gemeinden gegründet worden. Heute zählen die beiden Gemeinden in Rostock und Schwerin nach eigenen Angaben zusammen rund 1400 Mitglieder.