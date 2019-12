Helsinki (dpa) - Nach dem Aus der Regierung in Finnland haben die Sozialdemokraten eine Nachfolgerin für den zurückgetretenen Regierungschef Antti Rinne gefunden. Die bisherige stellvertretende Parteivorsitzende sowie Verkehrs- und Kommunikationsministerin Sanna Marin solle die Spitze der Koalitionsregierung übernehmen, beschlossen die Sozialdemokraten. Da die Koalitionspartner bereits signalisiert hatten, am bisherigen Regierungsprogramm und am Kabinett festzuhalten, steht dem Wechsel an der Spitze wohl nichts im Wege.