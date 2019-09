Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg bahnen sich Koalitionsverhandlungen von SPD, CDU und Grünen für eine Kenia-Koalition an. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Donnerstag verdichten sich die Hinweise darauf. Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" und der Berliner "Tagesspiegel" hatten zuvor berichtet, dass SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, die CDU-Landesspitze und die Grünen-Führung die Aufnahme von Verhandlungen hierfür empfehlen. Die "Bild"-Zeitung schrieb, SPD und Grüne wollten eine "Kenia"-Koalition mit der CDU beschließen. Am Nachmittag treffen sich die Landesspitzen, danach sollen die Pläne vorgestellt werden. Bei den Grünen entscheidet ein Kleiner Parteitag am Samstag. Ein rot-grün-rotes Bündnis wäre damit vom Tisch. Aus Kreisen der Linken hieß es am Donnerstag: "Brandenburg braucht eine starke und gute Opposition."