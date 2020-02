Potsdam (dpa/bb) - Das Sprecher-Team der rot-schwarz-grünen Landesregierung in Brandenburg ist komplett: Mit Eva Jobs (38) nahm am Montag in der Staatskanzlei die neue stellvertretende Regierungssprecherin ihre Arbeit auf, wie Regierungssprecher Florian Engels mitteilte. Jobs wurde von der CDU für diese Funktion nominiert. Der von Bündnis 90/Die Grünen benannte Simon Zunk ist bereits seit Anfang Januar ebenfalls als Vize-Regierungssprecher in Potsdam im Einsatz.

Mit Jobs komme eine erfahrene Expertin für Innenpolitik ins Team, sagte Engels. Zuletzt hatte die in Freiburg geborene und in Bochum aufgewachsene Historikerin im Deutschen Bundestag für die CDU-Abgeordnete Dietlind Tiemann, frühere Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg an der Havel, gearbeitet. Davor war sie unter anderem für die Bundeswehr (Militärhistorisches Museum Dresden) sowie in der wissenschaftlichen Politikberatung in den USA tätig.