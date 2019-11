Potsdam (dpa/bb) - An dem Mitgliederentscheid über die Beteiligung der Brandenburger Grünen an einer Regierungskoalition mit SPD und CDU haben rund 56 Prozent der knapp 2000 Parteimitglieder teilgenommen. Dies teilte die Landesgeschäftsstelle der Bündnisgrünen am Montag nach Öffnung der Wahlurnen mit. Das Ergebnis der Wahl sollte am Nachmittag bekanntgegeben werden. Bei einem Sonderparteitag der Bündnisgrünen in Bernau (Kreis Barnim) hatten am 9. November in einem Stimmungstest mehr als 81 Prozent der Delegierten den Eintritt in die Kenia-Koalition empfohlen.

Am Wochenende hatten bei der SPD und der CDU die Delegierten mit großer Mehrheit von 99 Prozent beziehungsweise 97,2 Prozent für die Annahme des Koalitionsvertrags gestimmt. Die Wiederwahl von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im Landtag ist am Mittwoch geplant.