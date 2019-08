Auf Norderney will sich Weil am Morgen zunächst am Strand anschauen, was dort regelmäßig an Müll angeschwemmt wird. Später besucht der Ministerpräsident dort das Inselkrankenhaus und die Baustelle des Netzbetreibers Tennet. Vor Norderney kümmert sich Tennet derzeit um die Netzanbindung des Offshore-Windparks Borwin5. Von dem Windpark führt ein Seekabel nach Norderney, unterquert die Insel und wird dann weiter zum Festland verlegt.

Am Mittag reist Weil weiter nach Wangerooge, wo er auf dem Flughafen das Tower-Personal bei der Abfertigung unterstützen will. Außerdem sind eine Patrouillenfahrt am Strand und ein Besuch des alten Leuchtturms geplant.