München (dpa/lby) - In einem High-Tech-Vorzeigeprojekt testen Staatsregierung und Wirtschaft ab nächstem Jahr fälschungssichere Ausbildungszeugnisse. Die Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern wird in Kooperation mit dem Digitalministerium im nächsten Frühjahr die ersten digitalen Zeugnisse ausstellen. Arbeitgeber können künftig mit Hilfe einer elektronischen Prüfsumme herausfinden, ob die Zeugnisse echt sind. Das kündigten Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) und IHK-Präsident Eberhard Sasse am Mittwoch in München an.

Der Test hat potenziell große Bedeutung für die Zukunft: Wenn sich die Technologie bewährt, könnte der Freistaat in der Zukunft auch fälschungssichere Schul- und Hochschulzeugnisse ausstellen, wie Gerlach sagte.

Grundlage ist die Blockchain-Technologie. Blockchains sind große Datenbanken, die dezentral auf viele Rechner verteilt sind. Die Echtheit der Daten wird mit Hilfe einer Prüfsumme verifiziert, Hashwert genannt. Bisher liegen die Hauptanwendungen in der Finanz- und Versicherungsbranche, bekanntestes Beispiel ist die Kryptowährung Bitcoin.