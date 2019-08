München (dpa/lby) - Im Kampf gegen Judenfeindlichkeit will der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle (CSU), Vereine und Organisationen in die Pflicht nehmen. Er habe Dutzende Verbände aufgefordert, die international anerkannte Definition von Antisemitismus anzunehmen, sagte Spaenle der Deutschen Presse-Agentur, darunter Sportverbände und der Landesjagdverband. Dieses Vorgehen sei europaweit einmalig und Teil einer Netzwerkstrategie zur Prävention gegen Antisemitismus. Details dazu will Spaenle am Dienstag (11.00 Uhr) in München vorstellen.