Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist laut einer neuen Umfrage der beliebteste Politiker Deutschlands. In der am Freitag veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-"Politbarometer" liegt er noch vor Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Grünen-Bundesparteichef Robert Habeck. Dabei ging es um die Beurteilung nach Sympathie und Leistung ("Was halten Sie von...?"). Kretschmann hatte am 12. September erklärt, zur Landtagswahl 2021 für eine dritte Amtszeit antreten zu wollen. Der 71-Jährige regiert seit 2011 - erst mit einer grün-roten Koalition und seit 2016 mit einem grün-schwarzen Bündnis.