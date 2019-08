Mainz (dpa/lrs) - Anders als seine rot-grünen Koalitionspartner sieht der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP Nachbesserungsbedarf bei Straßenausbaubeiträgen. Dem SWR sagte er mit Blick auf die Beiträge, mit denen Anwohner von Kommunen finanziell am Ausbau von Straßen beteiligt werden: "Mir ist es schon auch ein Dorn im Auge, dass es solche Spitzenbelastungen für Anwohner gibt." Die Beiträge, die teilweise in fünfstelliger Höhe von Bürgern verlangt würden, könnten diese finanziell überfordern und eine "große Belastung" sein. Er halte es für dringend notwendig, sich die bisherige Praxis anzuschauen und zu prüfen, ob sich was ändern lasse.