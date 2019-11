Mainz (dpa/lrs) - Die Landesregierung und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz wollen sich auf Bundesebene gemeinsam für eine armutsfeste Kindergrundsicherung einsetzen. Es sei nicht hinnehmbar, dass in einem reichen Land wie Deutschland so viele Kinder in Armut lebten, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit der Liga am Dienstag in Mainz. Die bislang verfügbaren Sozialleistungen für Familien würden wegen der damit verbundenen Bürokratie nicht so umfassend genutzt, wie es nötig wäre. Dies sei auch eine Erkenntnis aus dem von Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) initiierten Beteiligungsprozess zur Überwindung von Armut. Dreyer zeigte sich zuversichtlich, dass es inzwischen auch die politischen Mehrheiten für eine Umsetzung der Kindergrundsicherung gebe.