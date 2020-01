Gefängnis in Trier soll schließen

Mainz (dpa/lrs) - Das Gefängnis in Trier soll spätestens 2028 geschlossen und die Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich ausgebaut werden. Darüber hat am Dienstag der Ministerrat beraten. Die Ergebnisse der Kabinettssitzung wollte Justizminister Herbert Mertin (FDP) im Anschluss in Mainz vorstellen.

Mertin hatte bereits vor knapp zwei Jahren angekündigt, die Schließung der Justizvollzugsanstalt in Trier und den Ausbau im 45 Kilometer entfernten Wittlich zu prüfen. Als Ziel nannte er, auf längere Sicht 50 der 2056 Stellen im Vollzug zu streichen. Stelleneinsparungen seien aber nur möglich, wenn zuvor die Struktur der Vollzugseinrichtungen geändert werde.

Angedacht war die Sanierung des alten Haftgebäudes auf dem JVA-Gelände in Wittlich. Es war seit der Inbetriebnahme des neuen Haftgeländes 2010 ungenutzt und steht unter Denkmalschutz. Bis Ende 2019 sollten Experten prüfen, ob die Sanierung wirtschaftlich ist.