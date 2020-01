Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich mit Blick auf den Konflikt zwischen den USA und dem Iran für eine starke Diplomatie und für internationale Übereinkünfte ausgesprochen. "Ich bin überzeugt, dass wir eine neue Dekade brauchen, in der wir Brücken bauen und bei internationalen Konflikten wieder stärker auf die Kraft der Diplomatie setzen und darauf, Übereinkünfte in den internationalen Institutionen zu erzielen, statt auf Alleingänge und die Kraft der Waffen", sagte Dreyer laut dem vorab verbreiteten Redemanuskript bei ihrem Neujahrsempfang in der Staatskanzlei am Mittwochabend vor rund 350 Gästen.

Rheinland-Pfalz stehe gut da, sagte Dreyer. Seit 2003 habe das Land die drittniedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland. Sie lobte besonders den Mittelstand, der immer wieder beweise, wie anpassungsfähig, innovativ und widerstandsfähig er auch in herausfordernden Zeiten sei. Eine große Herausforderung sei die Sicherung der Fachkräfte. An diesem Ziel arbeiteten Landesregierung, Arbeitgeber, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit gemeinsam. Rheinland-Pfalz sei gut aufgestellt, um dem digitalen Wandel in der Arbeitswelt zu begegnen.

Der Klimaschutz fordere zudem alle Menschen zum Umdenken auf, betonte Dreyer. Viele würden jetzt vor allem wegen der seit Monaten wütenden verheerenden Brände in Australien wach. Rheinland-Pfalz sei bereits auf einem sehr guten Weg. Das Land stehe kurz vor Erreichung seines eigenen Klimaschutzziels: 40 Prozent Reduktion bis 2020.

Rheinland-Pfalz sei schon lange das Land der guten und gebührenfreien Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Seit dem neuen Jahr gelte auch: "Beitragsfrei ab zwei! In Krippe und Kita!" und das Land habe zudem die beste Unterrichtsversorgung seit Jahrzehnten.