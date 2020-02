Mainz (dpa/lrs) - Rund 700 Menschen haben in der ersten Woche den Appell der Landesregierung gegen Hass und Hetze im Internet unterzeichnet. "Wir sind mit der Resonanz erstmal sehr zufrieden, der Appell kann ja nur online unterschrieben werden", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Janosch Littig am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Alle Unterzeichner würden händisch auf ihre Richtigkeit geprüft. Auch die, die ausschließlich anonym unterschrieben haben, seien bekannt. Zu den Einzelunterzeichnern kämen künftig auch Organisationen oder Vereine, so hätten die evangelische Jugend in der Pfalz und die IHK Koblenz ihre Unterstützung angekündigt.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mit dem Unterschriften-Appell und zahlreichen anderen Initiativen unter dem Motto "Miteinander Gut Leben - Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze" ein Zeichen gegen Beleidigungen und aggressives Verhalten setzen. (Homepage: www.miteinander-gut-leben.rlp.de)

Der Landkreistag kündigte an, am Donnerstag den Aufruf ebenfalls zu unterzeichnen und damit ein Zeichen der Solidarität mit Kommunalen Mandatsträgern zu setzen. "Es ist richtig, dass wir alle zusammenhalten und radikalen Kräften die Stirn bieten", sagte der Vorsitzende des Landkreistages Rheinland-Pfalz, Günther Schartz. "Es geht ganz generell um den Umgang in der Gesellschaft mit Sachfragen und kommunalen Entscheidungen, die inhaltlich nicht geteilt werden." Aus einer "anderen Meinung" werde schnell die Bedrohung gegen Mandatsträger oder Bedienstete. "Wer sich für das Gemeinwesen engagiert, egal auf welcher Ebene und in welcher Funktion, hat unseren Respekt und unsere Unterstützung verdient", betonte der Vorsitzende des Landkreistages.