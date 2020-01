Hannover (dpa/lni) - Die niedersächsische Landesregierung kommt heute für eine zweitägige Klausur in Wilhelmshaven zusammen. Vorrangiges Thema ist der Klimaschutz: Als Expertin für Klima- und Energiepolitik soll Sonja Peterson vom Kieler Institut für Weltwirtschaft die Diskussionen anschieben. Parallel dazu treffen sich in Hannover die Landtagsausschüsse für Rechts- und Verfassungsfragen sowie für Umwelt und Energie zu einer Anhörung zum Klimagesetz von SPD und CDU. FDP und Grüne haben zudem eigene Entwürfe vorgelegt. Die rot-schwarze Regierung will den Klimaschutz in der niedersächsischen Verfassung verankern und Ziele zur Senkung des CO2-Ausstoßes festlegen.