Hannover (dpa/lni) - Nach seiner Absage an einen Wechsel in die Energiewirtschaft hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sich für eine Karenzzeit auf Landesebene ausgesprochen. Eine Auszeit für scheidende Politiker von 36 Monaten, wie von der AfD gefordert, hält er aber für überzogen. "Grundsätzlich halte ich eine solche Regelung schon für sinnvoll, 36 Monate kommen mir aber sehr lange vor", sagte der SPD-Politiker im Interview der "Nordwest-Zeitung" (Samstag) in Oldenburg. "Der Bund hat eine kluge Regelung getroffen, wonach die Karenzzeit normalerweise nicht mehr als zwölf Monate beträgt."