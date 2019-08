Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) bleibt trotz des Angebots eines Lobbyverbandes in der Politik. "Mein Platz ist in Niedersachsen", sagte er am Montag in Hannover bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Drei Tage zuvor war bekannt geworden, dass ihm ein Angebot des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vorlag. Weil hatte ihn daraufhin gebeten, sich bis Montag zu entscheiden.