Hannover (dpa/lni) - Wenige Wochen nach der Absage von Umweltminister Olaf Lies (SPD) an einen Wechsel in die Energiewirtschaft soll Niedersachsens Landtag über eine Karenzzeit für Minister abstimmen. Geplant ist dies für September. Die Landesregierung aus SPD und CDU sei sich einig, dass sich die niedersächsische Regelung am Bundesmodell orientieren soll, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Zuvor hatten mehrere Medien über die Pläne berichtet.