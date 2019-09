Hannover (dpa/lni) - Einen Monat nach der Absage von Umweltminister Olaf Lies (SPD) an einen Wechsel in die Energiewirtschaft steht die Einführung einer Karenzzeit in Niedersachsen bevor. SPD und CDU haben sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt, demzufolge Mitgliedern der Landesregierung ein Wechsel in die Wirtschaft in den ersten 18 Monaten nach Ausscheiden aus dem Amt untersagt werden kann, wenn die Beschäftigung öffentliche Interessen beeinträchtigt. Das Modell orientiert sich damit an der Regelung im Bund, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Dem Landtag wird vorgeschlagen, das Ministergesetz um einen entsprechenden Paragrafen 7a zu ergänzen.

Die Untersagung einer Beschäftigung soll in der Regel höchstens für ein Jahr gelten. Bei schwerer Beeinträchtigung öffentlicher Interessen soll aber auch eine Untersagung von bis zu 18 Monaten möglich sein. Die Regelung soll verhindern, dass das Vertrauen in die Integrität der Landesregierung leidet.

Auf Bundesebene gilt die Karenzzeit bereits seit Juli 2015. In Niedersachsen hatten SPD und Grüne schon 2013 im Koalitionsvertrag eine Karenzzeit angekündigt, umgesetzt wurde diese allerdings nie. Umweltminister Lies hatte Anfang August ein finanziell lukratives Angebot des Energie-Lobbyverbandes BDEW vorgelegen.