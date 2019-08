Hamburg (dpa/lno) - Ein halbes Jahr vor der nächsten Bürgerschaftswahl in Hamburg streben die Grünen im Bezirk Eimsbüttel eine Koalition mit der CDU an. "Wir wollen jetzt der CDU anbieten, in Koalitionsverhandlungen einzutreten", teilten der Kreisvorsitzende der Grünen, Till Steffen, und die Eimsbütteler Fraktionschefin Lisa Kern am Freitag mit. Bislang regieren die Grünen gemeinsam mit der SPD in dem Stadtbezirk. Bei den Bezirkswahlen am 26. Mai hatten die Grünen mit 37,2 Prozent der Stimmen ihr bestes Ergebnis in Eimsbüttel erzielt. Der Kreisvorsitzende Steffen ist zugleich Justizsenator in der rot-grünen Hamburg-Koalition unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).