Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Fraktionschef Mike Mohring fordert angesichts der dramatischen Situation in den Wäldern den Einsatz von Bundeswehr und Technischem Hilfswerk. Sie könnten dem Forst "Amtshilfe" bei der zügigen Räumung von Bäumen leisten, die durch Borkenkäfer befallen sind, erklärte Mohring am Dienstag in Erfurt. Auch trockene, abgestorbene Bäume müssten zur Gefahrenabwehr aus dem Wald gebracht werden. "Ich sehe hier eine Notsituation, in der Bundeswehr und THW um Hilfe gebeten werden müssen", so der CDU-Politiker.