Erfurt (dpa/th) - Thüringens geschäftsführende Landesregierung hat den neuen Medienstaatsvertrag gebilligt. Zwar seien darin nicht alle Vorstellungen des Landes umgesetzt worden, sagte Medienstaatssekretär Malte Krückels (Linke) am Dienstag in Erfurt. "Es ist wie so oft ein Kompromiss." Insgesamt gebe der Staatsvertrag, dem alle 16 Bundesländer zustimmen müssen, aber notwendige Antworten auf die Digitalisierung der Medienwelt. Vorgesehen ist darin, auch neue Medienangebote wie etwa Videoplattformen zu regulieren. Über den Vertragsentwurf hatten die Länder etwa zwei Jahre lang verhandelt.