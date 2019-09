Erfurt (dpa/th) - Neun Menschen sind im vergangenen Jahr in Thüringen bei Arbeitsunfällen gestorben. Das waren fünf weniger als 2017, sagte Sozialministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag in Erfurt. Vor allem Bauleute seien gefährdet - vier der tödlichen Arbeitsunfälle ereigneten sich bei Stürzen aus großen Höhen oder mit schweren Maschinen auf Baustellen. Auch 13 der 40 schweren Arbeitsunfälle mit erheblichen gesundheitlichen Folgen passierten in Baubetrieben. Insgesamt registrierten die Arbeitsschutzbehörden im Freistaat im Vorjahr 7434 Arbeitsunfälle - etwa 1200 weniger als 2017.

Rückläufig war auch die Zahl der Kontrollen auf Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. Sie haben sich seit 2009 nach den Zahlen des Sozialministeriums nahezu auf rund 8300 halbiert. Als Grund nannte die Ministerin, dass die Kontrollen in den Unternehmen immer komplexer würden, aber auch, dass Personal fehle. 2018 wurden nur 2,4 Prozent der 87 500 Betriebe im Freistaat geprüft. Thüringen liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt mit einem Anteil der kontrollierten Betriebe mit 3,4 Prozent.