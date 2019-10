Erfurt (dpa/th) - Thüringens Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) hat sich für ein neues Integrationsgesetz im Land ausgesprochen. Dies sei für die nächste Legislatur vorgesehen, sagte Lauinger am Dienstag bei der Vorstellung des Thüringer Integrations- und Zuwanderungsberichtes in Erfurt. Ob die bisherige Koalition aus Linke, SPD und Grüne bei der Wahl am 27. Oktober erneut eine Mehrheit zusammenbringt, ist den bisherigen Umfragen zufolge jedoch ungewiss. Lauinger sagte, die Träger der bisherigen Integrationsprojekte für Migranten wünschten sich, dass ihre Projekte einen gesetzlichen Rahmen bekommen.

"Das sind die Integrationsmanager, die wir in den Landkreisen eingeführt haben, das sind Koordinatoren, das sind Strukturen, die wir in der Asyl- und Migrationsberatung aufgebaut haben", zählte Lauinger als Beispiele auf. Seinen Angaben zufolge leben in Thüringen rund 130 000 Menschen mit Migrationshintergrund. In dieser Legislatur hatte die Thüringer CDU einen Entwurf für ein Integrationsgesetz in den Landtag eingebracht, dessen zweite Beratung zuletzt aber immer wieder von der Tagesordnung genommen wurde. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hatte Rot-Rot-Grün dafür scharf kritisiert.