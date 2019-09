Artikel per E-Mail versenden

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landesregierung will Kommunen bei der Gründung eines gemeinsamen IT-Dienstleisters unterstützen. Einen Fahrplan dazu will Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert heute in Erfurt vorstellen. Nach Angaben des Finanzministeriums soll ein gemeinsamer kommunaler IT-Dienstleister Gemeinden und Landkreise etwa beim Thema Sicherheit beraten. Außerdem könne dieser digitalen Bürgerservice anbieten - zum Beispiel Online-Anträge zur Kita-Aufnahme von Kindern oder zur Grundsteueranmeldung.

Hintergrund ist unter anderem die Umsetzung des Thüringer E-Government-Gesetzes, das vor knapp eineinhalb Jahren im Parlament verabschiedet wurde. Auch müssen ab November Verwaltungen und die Kommunen elektronische Rechnungen (eRechnungen) empfangen können.