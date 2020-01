Erfurt (dpa/th) - Im Falle einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung soll es rasch Gespräche mit FDP und CDU über einen neuen Haushalt geben. Es gebe eine Einigung mit FDP und CDU, dass "die Finanzministerin gemeinsam mit den Spitzen von CDU und FDP bereits jetzt in Gespräche geht - die Termine stehen fest - zur Frage des Haushaltes", sagte Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee am Freitag bei der Vorstellung eines Vertrages für eine mögliche Minderheitsregierung in Thüringen. Dabei solle es unter anderem darum gehen, ob es einen Doppelhaushalt geben werde. "Die Weichen müssen jetzt gestellt werden", betonte Tiefensee.

Die Abstimmung über einen kommenden Haushalt gilt als mögliche Sollbruchstelle für eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Thüringen. Linke, SPD und Grüne wollen ihr gemeinsames Bündnis unter der Führung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gern fortsetzen.

Am Freitag stellten Spitzenpolitiker der drei Parteien ihr Regierungsprogramm vor. Doch den Partnern fehlen nach der Landtagswahl vier Stimmen für eine Mehrheit im Parlament. CDU und FDP hatten eine feste Zusammenarbeit mit Rot-Rot-Grün ausgeschlossen. Außerdem müssen Grüne und SPD noch auf Parteitagen abstimmen lassen, ob sie in einer Minderheitsregierung mitmachen sollen. Die Linke will ihre Mitglieder befragen. Auch steht noch eine Einigung über den Zuschnitt der Ressorts aus. Verhandlungen darüber gingen in der Nacht zu Freitag ohne Ergebnis zu Ende und sollen am Montag fortgesetzt werden.

Im vergangenen Jahr hatten Linke, SPD und Grüne noch einen Haushalt für 2020, also für die Zeit nach der Landtagswahl, beschlossen, was als ungewöhnlich galt.