Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer sollen sich Behördengänge immer häufiger sparen und ihre Anliegen online mit den Verwaltungen regeln können. Das Land biete den Kommunen die Infrastruktur für einen digitalen Bürgerservice an, sagte Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert am Dienstag in Erfurt. Dafür könnte das Verwaltungsportal des Freistaats genutzt werden. Ziel sei eine einheitliche Lösung für die Verwaltungen in Thüringen und kein Flickenteppich mit unterschiedlichen Modellen. Er hoffe, dass das Angebot innerhalb eines Jahres möglichst in allen Kommunen im Freistaat etabliert werden kann, sagte der Staatssekretär.