Erfurt (dpa/th) - Wegen der Dürre-Folgen für Bäume soll die Bundeswehr im Landkreis Hildburghausen im Süden Thüringens zum Einsatz kommen. Ein entsprechender Antrag liegt dem Thüringer Landeskommando seit Montag vor, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte in Erfurt, der Einsatz sei zur Gefahrenabwehr geplant. Nach Angaben des Landeskommandos muss über den Antrag aber noch vom Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin entschieden werden. Der Antrag sei von der Landesforstanstalt Thüringenforst gestellt worden. Demnach geht es um die Beseitigung von rund 30 abgestorbenen Bäumen an einer Landstraße.