Erfurt (dpa/th) - Spätestens Ende 2022 sollen alle Verwaltungen von Land und Kommunen ihren Service für die Bürger per Mausklick zur Verfügung stellen. Anträge auf Kita-Plätze, die Anmeldung des Vierbeiners für die Hundesteuer oder die Abmeldung des verkauften Autos sollen dann auch in kleinen Gemeinden online möglich sein, sagte Thüringens Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert am Dienstag in Erfurt. Um das zu erreichen, stelle das Land den Kommunen seine technische Infrastruktur zur Verfügung und beteilige sich an einem gemeinsamen IT-Dienstler, der seinen Sitz in Gotha habe.

Die Kooperation von Land und Kommunen sei der Schlüssel für schnelle Fortschritte, sagte Schubert. "Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein Mannschaftssport. Es bringt nichts, wenn jeder für sich herumwurstelt." Beispielsweise an einem Portal, mit dem die Verwaltungen bis Ende November elektronische Rechnungen annehmen, hätten bereits 230 Kommunen ihr Beteiligung signalisiert.