Düsseldorf (dpa/lnw) - Alle Ministerien der Landesregierung haben sich gemeinsam mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Kammern auf industriepolitische Leitlinien für Nordrhein-Westfalen verständigt. Erstmals liege damit ein von allen Ressorts getragenes Bekenntnis zur Bedeutung der Industrie in NRW vor, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf.

Das auf 45 Seiten zusammengetragene Leitbild mit 14 Handlungsfeldern soll die gesellschaftliche Akzeptanz für die Industrie stärken. Die Partner möchten bessere Rahmenbedingungen für die industrielle Entwicklung in NRW schaffen und Planungsverfahren straffen. Dabei werde die Ökonomie nicht gegen die Ökologie ausgespielt, versicherte Pinkwart.

Der frühere sozialdemokratische Wirtschaftsminister Garrelt Duin war mit einem ähnlichen Vorstoß am früheren Grünen-Koalitionspartner gescheitert.