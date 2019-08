Unions-Innenminister in Dresden: Seehofer für Seenotrettung

Dresden (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Seenotrettung auf dem Mittelmeer verteidigt. Er unterstütze den jüngsten Vorschlag von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), wieder eine staatlich über die Europäische Union organisierte Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer einzuführen, sagte der CSU-Politiker am Freitag in Dresden. Dort nahm er an einem Treffen der Unions-Innenminister teil. "Es ist unverzichtbar, Menschen vor dem Ertrinken zu retten", sagte Seehofer.