Dresden (dpa/sn) - Union, Grüne und SPD beginnen am kommenden Montag ihre Sondierungen zur Bildung einer Regierung in Sachsen. Nach den Beratungen im Dresdner Ständehaus wollen CDU-Regierungschef Michael Kretschmer, SPD-Vorsitzender Martin Dulig und die beiden Spitzenkandidaten der Grünen, Katja Meier und Wolfram Günther, vor Journalisten noch kurz Stellung nehmen, teilten die beteiligten Parteien am Freitag mit.

Die CDU war bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September mit 32,1 Prozent der Stimmen vor der AfD (27,5 Prozent) stärkste Kraft geworden. Dahinter rangieren die Linken (10,4), Grüne (8,6) und SPD (7,7). Eine schwarz-grün-rote Kenia-Koalition gilt als das wahrscheinlichste Bündnis in Sachsen.

Die Grünen haben ihre zehnköpfige Sondierungsgruppe bereits benannt. Neben den Parteichefs Christin Melcher und Norman Volger gehören die Spitzenkandidaten Meier und Günther dazu. Komplettiert wird das Team vom amtierenden Parlamentarischen Geschäftsführer im Landtag, Valentin Lippmann, Landesgeschäftsführer Mathias Weilandt, der Dresdner Bürgermeisterin Eva Jähnigen sowie den Landtagsabgeordneten Claudia Maicher, Franziska Schubert und Gerd Lippold.