Dresden (dpa/sn) - Das Regierungsbündnis von CDU, Grünen und SPD in Sachsen ist perfekt. Am Freitag unterzeichneten die Spitzen der drei Parteien den Koalitionsvertrag. Er steht unter dem Slogan "Gemeinsam für Sachsen"" und trägt im Untertitel zugleich wichtige Ziele: "Erreichtes bewahren, Neues ermöglichen, Menschen verbinden". Noch am Vormittag sollte CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer im Landtag wiedergewählt und vereidigt werden. Für den Nachmittag sind die Vorstellung seines Kabinetts und die Vereidigung der Minister geplant. Grüne und SPD übernehmen jeweils zwei Ressorts, die CDU stellt den Chef der Staatskanzlei und sechs weitere Minister.